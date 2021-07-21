Рок-группа «Алиса» и Кинчев не получат штраф за проведение несогласованных концертов

В Санкт-Петербурге, 9 и 10 июля прошли несогласованные концерты группы «Алиса» и лидера Константина Кинчева. Оказалось, что мероприятие не было согласовано с Роспотребнадзором и Смольным. Концерт проходил в киностудии «Лендок». Также сообщалось, что площадка не имела QR-код, который разрешает его работу.

В пресс-службе Комитета по культуре Северной столицы сообщили, что не видит вины Кинчева в случившемся.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в социальной сети Telegram было сообщество, в которой находились поклонники рок-группы. В соцсети сообщили, что «подпольной акустике без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» фанаты не должны были разглашать.