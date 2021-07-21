Путин посетит ГВМП в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад (ГВМП) ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Да, президент будет на параде», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на параде в День ВМФ.

Напомним, что ГВМП пройдет в воскресенье, 25 июля, в честь 325-летия российского флота.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время репетиции 22 июля и в День ВМФ 25 июля, в центре Северной столицы будет изменено движение транспорта, а также перекрыты некоторые улицы. Расписание развода мостов также изменится.