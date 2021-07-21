В Петербурге сотрудник ГИБДД помог роженице добраться до роддома

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД помог роженице вместе с ее мужем добраться до роддома. Об этом сообщил супруг Нелли Игорь.

Новоиспеченный отец заявил, что ему позвонила жена и сообщила о сильных схватках. Мужчина сразу же поехал домой, забрал супругу и вместе отправились в больницу, а не в родильный дом, так как схватки начались раньше заявленного срока.

Однако по прибытии в медучреждение супругам сообщили, что мам на данном сроке беременности больница не принимает. Тогда они поехали в роддом, который находится во Всеволожске. В пути в районе Кузьмоловского молодожены попали в большую пробку. Тогда молодой отец попросил сотрудников ГИБДД помочь проехать до роддома, но получил отказ.

Спустя какое то время, Игорь решил в последний раз подойти за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. На Ржевской улице он увидел автомобиль ДПС и обратился за помощью к инспектору. Сотрудник сразу же принялся им помочь и сопроводил их до роддома.

Неравнодушным оказался инспектор экипажа №0103 ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району, старший прапорщик Расим Гаджиев. Игорь собирается лично отблагодарить сотрудника правоохранительных органов за помощь.