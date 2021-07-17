В Петербурге задержали пенсионерку-сутенершу из Украины

В Санкт-Петербурге в Невском районе сотрудники полиции органов задержали пенсионерку, которая работала сутенершей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Сообщается, что 58-летняя Елена сняла квартиру на улице Джона Рида, где и находился бордель. Сама женщина была там администратором и встречала гостей, а также занималась документацией.

Кроме того, пенсионерка жила в Северной столице без регистрации, а работала только в притоне.

Также стоит отметить, что 15 июля в отношении женщины возбудили уголовное дело. Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.