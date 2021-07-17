Блогера Эмиля Пашаева заключили под стражу

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Приморский районный суд заключил под стражу бухгалтера и блогера Эмиля Пашаева, которого обвиняют в угрозах применения насилия в отношении инспектора ГИБДД.

«Срок меры - 15 сентября 2021 года», — заявили в ОПС.

Напомним, что 7 июня блогера остановили сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД. Пашаев, в свою очередь, выражался нецензурной бранью и оставил документы. После узнал личный номер сотрудника и начал звонить ему с угрозой насилия к нему и его близким.

В результате в отношении блогера возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»,