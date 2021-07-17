Ко дню ВМФ в Петербург прибыл корабль «Полтава»

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге ошвартовался участник Главного военно-морского парада (ГВМП) — 54-пушечный линейный корабль «Полтава».
«Сегодня, 16 июля, 54-пушечный линейный корабль "Полтава" (копия одноименного корабля Петровской эпохи) осуществила переход в акваторию Невы, где ошвартовалась в самом центре города на рейде между Дворцовым и Троицким мостами, согласно планам размещения кораблей ГВМП», — заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменова.
Также Евменов отметил, что прибывший корабль является элементом исторической части ГВМП.