На полив цветов в Петербурге потратили 35 тысяч кубометров воды

В пятницу, 16 июля, в Санкт-Петербурге в Смольном сообщили, что с начала лета на полив цветов и саженцев город истратил 35 тысяч кубических метров воды. Такое большой объем жидкости пришлось потратить из-за аномальной жары в Северной столице, которая продолжается уже весь месяц.

В Комитет по благоустройству Петербурга также сообщили, что в целях недопущения ожога растений в ведомстве пришлось сформировать оперативную группу по работе на садовых территориях.

Также в ведомстве отметили, что если асфальт прогревается до +25 градусов, то это может привести к повреждению покрытия.