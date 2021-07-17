Депутат Сергей Боярский разрешил малому бизнесу Петербурга работать, но при одном условии

Депутат Государственной думы России Сергей Боярский заявил, что представители малого бизнеса в Санкт-Петербурге смогут начать работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, но только в том случае, если 100% сотрудников будут провакцинированы от «ковида».

На сегодняшний день в Северной столице порядка 500 торговых и торгово-развлекательных центров, в каждом из которых находятся магазины. В связи с закрытием фуд-кортов и магазинов в ТЦ во время коронавируса, предприниматели начали разоряться, а сотрудники перестали получать зарплату.

Чиновник отметил, что к нему пришла пара, у которой семейный бизнес. Они сообщили, что имеют несколько точек по продаже игрушек в ТЦ, и готовы взять ответственность за стопроцентную вакцинацию сотрудников от COVID-19.

«Хочу поддержать их и заявить — при готовности 100% вакцинирования сотрудников, контактирующих с покупателем, можно и нужно поднять вопрос о снятии с них запрета на работу»,— заявил Боярский.

Ранее хозяева ТЦ уже обращались к властям Петербурга пойти на компромисс — в обмен на открытие фуд-кортов увеличить количество прививочных пунктов в торговом центре.