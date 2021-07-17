В ночь на 17 июля на площади Искусств задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

В Санкт-Петербурге в ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 июля, на площади Искусств сотрудники полиции задержали водителя каршеринга, находившегося в состоянии наркотического опьянения за рулем.

Полицейские выяснили, что молодой человек 1993 года рождения и ранее его уже лишали прав за езду в состоянии опьянения. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от него пройти освидетельствование, но тот отказался. В связи с этим, в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Отказ от освидетельствования».

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.