Среди гостей и жителей Петербурга провели опрос в целях улучшения туристической сферы

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга провел опрос среди туристов и жителей Северной столицы. Вопросы гражданам задавали на официальном городском туристском портале.

Ведомство интересовалось у людей, почему же они выбирают именно Петербург для путешествий, сколько времени они здесь проводят, сколько раз были в Северной столице, а когда готовы посетить его снова.

Вся собранная информация будет направлена на улучшение городской среды с точки зрения туриста. На заданные вопросы могут отвечать как туристы, так и жители Петербурга.

«Полученную от горожан и туристов информацию мы накапливаем, перерабатываем, направляем представителям сферы туризма, в профильные комитеты города, на федеральный уровень – в Ростуризм и другие ведомства», — заявил глава ведомства Сергей Корнеев.

Точно такие же вопросы задавали путешественникам в туристско-информационных павильонах, которые расположены в аэропорте Пулково.