На Петрозаводской улице обнаружили дореволюционное мощение двора

В Санкт-Петербурге на Петрозаводской улице было обнаружено мощение двора, сделанное до революции 1917 года. Старую мостовую обнаружили во дворе дома №18.

Старое мощение обнаружили во время ремонта после вскрытия асфальта и вывоза земли. Подрядчику необходимо было снять пласт грунта, и там обнаружилась дореволюционная мостовая. После активисты Северной столицы сами расчистили сохранившейся участок, чтобы детально его рассмотреть и изучить.

Отметим, что старые мощения часто встречаются в Петербурге, но сохранить их не получается, потому что при расчистке они повреждаются, или их вовсе уничтожают. Однако что будут делать с дореволюционной мостовой пока неизвестно.