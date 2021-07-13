Прошедший в Петербурге концерт группы «Алиса» оказался несогласованным

В Комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство будет проводить проверку поле сообщений о том, что группа «Алиса» дала якобы несогласованный концерт.

"Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии", — сообщили в ведомстве.

Также в комитете отметили, что запросили информацию у площадки о проведении концерта и о количестве зрителей.

В Telegram-канале поклонников группы сообщили, что о «подпольной акустике без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» поклонники не должны были разглашать информацию о концерте.