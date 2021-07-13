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Организации строительства мостов «Пилон» удалось избежать банкротства

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© Фото: baltphoto.ru

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Долг компании достигал 1,4 млрд рублей.

Организация по строительству мостов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ЗАО «Пилон» смогла избежать банкротства. Компания смогла пойти на мировую со своими кредиторами.

Сообщается, что Арбитражный суд зарегистрировал мировое соглашение между «Пилоном» и 55 компаниями-кредиторами. Долг мостостроительной компании достиг 1,4 млрд рублей. Суд обязал организацию выплатить данную сумму за 10 лет. Так, каждый месяц кредиторы будут получать по 30 тыс. рублей

Стоит отметить, что основной долг «Пилона» составляет 1,3 млрд рублей, а 160 млн — это штрафные санкции.

Теперь, судебное дело о банкротстве компании официально завершено.

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