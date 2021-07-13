Хозяева ТЦ и операторы фуд-кортов предложили властям Петербурга пойти на компромисс

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с 13 июля власти Северной столицы ввели новые ограничения.

В связи с этим, петербургские ТЦ и операторы фуд-кортов обратились к властям Петербурга, чтобы прояснить ситуацию по порядку работы. Об этом сообщил управляющий партнер из компании Fort Group Максим Левченко.

По его словам, бизнес готов к самоконтролю и активному участию в вакцинации от «ковида».

«В ТЦ открываются центры вакцинации, можем открывать еще, чтобы снять нагрузку с городских учреждений», — сообщил Левченко.

Напомним, что фуд-корты в городе на Неве закрыты уже месяц.