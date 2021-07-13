В Выборгском районе на побережье Финского залива появится новый порт федерального значения

В Выборгском районе Ленинградской области на побережье Финского залива появится объект федерального значения «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Проект уже одобрен экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза». Как сообщает «МК в Питере», хозяева нового сооружения будут делать упор на экологичном строительстве.

При проверке документов и инженерной планировки никаких замечаний не выявлено. Для проверки было привлечено 42 государственных эксперта. Всему коллективу понравилась новая разработка, которая хорошо впишется в местную инфраструктуру.

«Нам важно, чтобы порт заработал, чтобы была построена современная инфраструктура, отвечающая мировым экологическим стандартам», — сообщил директор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов.

Также глава организации добавил, что компания готова участвовать в процессе формирования новых транспортных возможностей страны, а также в будущем загружать новый порт заявленными грузовыми партиями.

Строительство нового объекта начнется в третьем квартале 2021 года. По словам Сизова, реализация нового проекта даст толчок комплексному развитию прилегающих территорий, а также всего региона в целом.