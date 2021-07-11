Петергоф изменит график работы из-за аномальной жары

В Санкт-Петербурге до сих пор продолжается аномальная жара. Ранее мы сообщали, что Северная столица за лето установила уже седьмой температурный рекорд. В связи с этим, некоторые учреждения вынуждены изменять свой график работы.

Одним из них стал и Петергоф. Из-за аномальной жары музей фонтанов будет вынужден также изменить свой график работы. Так, с 11 июля, все музеи Петергофа, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше.

В пресс-службе учреждения также отметили, что теперь посетители смогут приходить ежедневно с 09:00 до 17:00.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, Ботаничесий сад также решил изменить свой график, и сократил рабочий режим на час.