Из-за массовой драки в Приморском районе полиция возбудила уголовное дело

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что правоохранительные органы завели уголовное дело по факту массовой драки в одном из жилых комплексов Коломяг.

В ночь с субботы на воскресенье, в отдел полиции поступила информация от одного из жителей, что во дворе дома по Орлово-Денисовскому проспекту началась массовая драка. Во время потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета в оппонента, а 32-летний мужчина ударил палкой по голове соседа.

В итоге всем участникам потасовки понадобилась медицинская помощь. Одного из них отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Всех причастных к драке доставили в отдел полиции. Теперь они могут понести уголовную ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство».