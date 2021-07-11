Петербургская учительница раскрыла успех своих учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Дина Федорова, учительница школы №77 Петроградского района Санкт-Петербурга, рассказала секрет успеха своих учеников, которые смогли сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии на 100 баллов.

«Пишут успешно только те ребята, кто действительно хорошо подготовлен. Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету», — сообщила преподаватель.

Также Федорова отметила, что для достижения такого результата у их школы есть прекрасные возможности — теоретическая и практическая база. Кроме того, учительница отметила, что среди ее выпускников есть те, кто сдал экзамен на 99 баллов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице подвели итоги сдачи ЕГЭ. В результате 50 учеников сдали экзамен на ноль баллов, а 523 — сдали экзамен на максимальный балл.