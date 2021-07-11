Из-за жары Ботанический сад Петербурга сократил режим работы на час

В Санкт-Петербурге до сих пор продолжается аномальная жара. Местами температура воздуха днем доходит до +31 градусов по Цельсию. В связи с этим Ботанический сад Северной столицы сократил режим работы на час. Об этом сообщили в сообществе оранжереи в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме того, в группе в соцсети посетителей предупредили, что в ближайшие дни график работы Ботанического сада. Расписание экскурсий и прогулок будет меняться в зависимости от климатических условий в Петербурге.

Сегодня оранжерея будет продавать билеты до 15:30, а вход будет осуществляться только до 15:45.