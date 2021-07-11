Попугай петербурженки сбежал от нее ради голубки

Жители Санкт-Петербурга увидели в Невском районе на проспекте Пятилеток увидели необычную птичью пару — красный попугай и голубка. Оказалось, что пернатый сбежал от своей хозяйки и прилетел к «подруге».

Фотографии птиц опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что попугай подружился с голубкой и теперь они вместе гуляют около школы №639.

Также в комментариях к выложенному посту автор указал, что подобный случай произошел еще у одной хозяйки, у которой такой же попугай улетел к голубям. Кадры с птицей также опубликовали в этой группе. На фотографии видно, как красная розелла гуляет вместе с четырьмя голубками.