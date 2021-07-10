Пенсионерка из Петербурга «по велению вселенной» закрыла на раскаленном балконе двух кошек

Одна из пенсионерок Санкт-Петербурга закрыла на своем балконе во время аномальной жары двух кошек на 5 дней без еды и воды. От верной гибели спасли животных волонтеры из отряда «Кошкиспас».

О запертых на балконе питомцах активистам рассказала соседка пенсионерки. Пока волонтеры ехали на место вызова «живодерка» зашла в соседнюю квартиру и предложила взять кошек, а позже готова была уже их продать.

Когда волонтеры прибыли на место пенсионерка заявила, что закрыть кошек на балконе она решила из-за того, что вселенная ей сказала избавиться от них.

Питомцев передали ветеринарам. Оказалось, что одной кошке 5-6 лет, другой — 12. Одна из них чуть не получила тепловой удар.