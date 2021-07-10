В Невском районе полицейские устроили погоню за нарушителем со стрельбой

Утром, в субботу,10 июля, сотрудники ДПС ОГИБДД устроили погоню за водителем каршерингового автомобиля. Оказалось, что человек, за которым гнались полицейские, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погоня проходила в Невском районе и началась на проспекте Большевиков, а закончилась на улице Коллонтай спустя 10 минут. Водитель каршеринга на требования сотрудников ДПС остановиться продолжал движение. В результате, инспекторам пришлось воспользоваться табельным оружием.

Нарушителем оказался молодой человек 1998 года рождения. Во время разговора с сотрудниками ДПС юноша признался, что хотел уйти от полицейских, так как боялся последствий.