Благодаря проведению Евро-2020 петербургские общепиты увеличили свой заработок

С 11 июня по 11 июля до сих пор проходит Чемпионат Европы по футболу. Некоторые матчи проходили в Санкт-Петербурге, что привлекало в город все больше туристов и гостей. В связи с этим, многие предприниматели увеличили свой доход.

В июне по сравнению с маем сильно выросли траты на такси и сувениры, а также на 37% выросло количество платежей в категории общепита, на 29% — оборот. Несмотря на то, что средний чек в заведениях снизился на 6%, все равно остался высоким — 2048 рублей.

Также стоит отметить, что траты на сувениры за этот период увеличились на 24%, а оборот — на 32%.