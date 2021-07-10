В шести районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

В Санкт-Петербурге с 12 по 16 июля пройдут испытания теплосетей в шести районах Северной столицы: Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском и Невском.

В ГУП «ТЭК» сообщили, что будет осуществляться проверка на плотность и прочность труб, для того чтобы подготовить их к отопительному сезону.

«Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте», — сообщили в компании.

Кроме того, в организации предупредили, что во время проведения работ запрещено заходить за ограждения, а также оставлять и парковать свои автомобили в охранной зоне теплосеетй.