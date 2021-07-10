В субботу на Финляндском вокзале образовалась толпа желающих уехать за город

В связи с аномальной жарой в Санкт-Петербурге, граждане начали уезжать за город. В связи с этим на Финляндском вокзале образовалась огромная толпа людей, которые хотели уехать на пригородных электричках.

Все 12 касс были заполнены, а в самом вестибюле нельзя было протолкнуться. Даже несмотря на то, что большинство петербуржцев покупают билеты на поезда в автоматах, пассажиропоток все равно огромен.

Стоит отметить, что в очередях стояли разные категории петербуржцев: взрослые, дети, а также мамы с колясками и велосипедисты. Однако многие из граждан находились на вокзале без средств индивидуальной защиты, а также не соблюдалась социальная дистанция. Многие пассажиры остались недовольны подобной ситуацией.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, АО «СЗППК» совместно с Комитетом по транспорту Северной столицы приняли решение об увеличении количества пригородных электричек на выходные в связи с аномальной жарой.