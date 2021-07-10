Режим работы Ладожского вокзала изменится из-за ремонта станции метро

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что на станции городского метрополитена «Ладожская» ожидается капитальный ремонт. В связи с этим изменится режим работы Ладожского вокзала. Теперь власти рассматривают два варианта — либо сократить движение поездов, либо полностью закрыть вокзал.

«Планов много, среди них – отведение поездов дальнего следования, пригородных направлений и межрегиональных маршрутов с Ладожского вокзала на другие, корректировка сети наземного транспорта, это пока обсуждается», — сообщил председатель ведомства Кирилл Поляков.

Кроме того, в комитете планируют запустить дополнительный наземный транспорт в новые кварталы Красногвардейского района.