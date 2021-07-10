Суд отправил под стражу петербуржца, который зарезал свою мать

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Фрунзенский районный суд отправил под стражу жителя Северной столицы, который до смерти зарезал свою мать.

Согласно данным следствия, происшествие произошло во Фрунзенском районе на улице Олеко Дундича. Мужична нанес своей матери более 15 ударов колюще-режущим предметом. Убитая женщина пролежала в квартире четыре дня, пока ее сын не позвонил в полицию.

В итоге, суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО до 7 сентября. Однако адвокат подсудимого был против этого решения, так как уверял суд, что его подзащитный не собирается сбегать.