Беглов одобрил празднование «Дня Невы»

На заседании Экологического совета, который прошел в пятницу, 9 июля, в Санкт-Петербурге, возникла идея о праздновании «Дня Невы». В итоге, губернатор Северной столицы Александр Беглов поддержал данную идею.

«Нева — не только основная водная артерия нашего города, но и настоящее украшение Петербурга. Она заслуживает своего праздника. Петербуржцы это одобрят», — сообщил глава города.

В итоге было принято решение о разработке концепции праздника, а также план проводимых мероприятий и обоснование финансирования.

Во время заседания был рассмотрен вопрос экологического состояния водных объектов Петербурга, а также пути их оздоровления. Кроме того, градоначальник поручил Комитету по благоустройству обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства при отведении сточных вод с проезжей части.