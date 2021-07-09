В петербургском крематории образовалась огромная очередь из гробов

В крематории Санкт-Петербурга, который находится на Шафировском проспекте, образовалась большая очередь из гробов, который ждут сжигания.

Один из сотрудников ритуального агентства сообщил, что на цокольном этаже находится только часть гробов, их около 300. Также там находятся и ящики из досок, куда помещают безродных умерших, оказавшихся без родственников и жилья. Однако гробов на самом деле больше, чем предполагается.

«Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и не ковидные», — сообщил экс-сотрудник крематория.

Также сообщается, что умершим от коронавируса выделили отдельный цех, но родственникам все же разрешают проститься с умершими. Однако при этом гроб остается закрытым. В день примерно учреждении кремируют около 200 тел, а привозят около 300.