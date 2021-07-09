На Думской улице планируют открыть новый мультимедийный центр

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский вместе с сотрудниками Комитета по культуре и Комитета имущественных отношений осмотрел помещения нескольких домов по Думской улице.

Пиотровский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что процесс развития площадки на Думской улице не решался долгое время.

На данный момент в Петербурге не хватает современных многофункциональных площадок, на которых можно было бы увидеть разные виды искусства. Поэтому на Думской планируется открыть такой мультимедийный центр.

В ближайшее время будет утверждена концепция площадки, после чего можно будет приступить к ремонтно-реставрационным работам.