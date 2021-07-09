Милонов остался недоволен тем, что петербуржцы носят шорты в жару

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов сообщил, что недопустимо ходить по культурной столице в полуобнаженном виде во время жары.

«Человек, который не может надеть в жару хоть какую-то легкую одежду, настолько подвержен физиологии, что она опережает его культуру. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге», — заявил Милонов.

Неподобающую одежду чиновник считает шорты выше колен, майки-безрукавки, а также резиновые шлепанцы. По словам депутата, нет необходимости составлять список запрещенной одежды, но стоит помнить, что Северная столица вовсе не ресторан, а «музей под открытым небом».

Парламентарий заявил, что штрафовать людей за подобный вид пока не стоит, но стоит задуматься, чтобы ввести соответствующую статью в административный кодекс. В первый раз, считает Милонов, петербуржцы могут отделаться обычным предупреждением.