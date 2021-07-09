Петербург перейдет с частных маршруток на социальный транспорт в апреле 2022 года

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ранее сообщал, что Северная столица будет переходить на новую транспортную модель. Изменения подразумевают под собой замену частных маршруток на социальный транспорт для обеспечения максимального комфорта пассажиров. Однако переход будет осуществляться постепенно.

Так первые автобусы, которые заменят маршрутки, появятся в апреле 2022 года. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комтранс собирается перейти на новую модель транспортного обслуживания за четыре месяца. Реализация самого проекта начнется в апреле следующего года. В ведомстве заявили, что уже к августу 2022 года на дороги выпустят около 2800 автобусов.