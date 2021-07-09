На выходных СЗППК увеличит количество пригородных электричек в сторону Выборга

Согласно прогнозу синоптиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие выходные ожидается аномальная жара. В связи с этим, Комитет по транспорту региона решил, что число желающих отдохнуть за пределами города станет больше, поэтому необходимо будет увеличить количество пригородных поездов.

"Комитет по транспорту совместно с АО "СЗППК" назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала", — сообщили в Telegram-канале «Начальник транспортного цеха».

Таким образом, с Финляндского вокзала будет пущена дополнительная «Ласточка» из Петербурга в Выборг с остановкой на платформе «Солнечная». Кроме того, до Зеленогорска, 10 июля, введут четыре дополнительные электрички, а 11 июля — две.

Также отметим, что до Белоострова через Сестрорецк и до Васкелово будут следовать еще четыре дополнительных поезда. Помимо этого, до Белоострова через Парголово пустят еще две электрички.