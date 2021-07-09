Петербург вошел в топ-5 городов по количеству сотрудников, переведенных на удаленку

Согласно данным портала hh.ru, в России количество сотрудников, которые перешли на удаленный формат работы, увеличилось на 11%. Это связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране.

Специалисты сообщают, что 51% опрошенных граждан продолжает работать территории работодателя или из офиса. Отметим, что на удаленную работу перевели 11% россиян, 13% — на гибридный график, а 4% — отправили в отпуск.

Основная часть людей, которые работают на удаленке, это сотрудники IT-сфер, телеком, интернет, а также студенты, административный персонал и начинающие специалисты.

Кроме того, стоит отметить, что в топ-5 регионов, по количеству сотрудников, работающих удаленно, попали Санкт-Петербург, Москва, а также Новосибирская, Свердловская и Московская области.