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Из-за взрыва плафона на «Беговой» пришлось остановить один эскалатор

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© Фото: wikipedia.org

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Человека, разбившего плафон, задержала полиция.

В Санкт-Петербурге на станции метро «Беговая» хулиган во время спуска по эскалатору разбил один из плафонов. В результате произошел небольшой, но несвоевременный коллапс, из-за которого пришлось закрыть один из эскалаторов и включить второй.

Очевидцы сообщили, что осколки разлетелись повсюду, поэтому сотрудники метрополитена приняли решение оставить рабочим только один эскалатор. Нарушителя уже поймала полиция.

«На станции "Беговая" пассажир из хулиганских побуждений разбил плафон. Эскалатор остановили, запустили параллельный. Пассажир задержан, передан полиции, акт составлен», — сообщили в пресс-службе городской подземки.

Также в ведомтсве добавили, что все осколки уже убрали и метрополитен работает в штатном режиме.

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