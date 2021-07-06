Суд Петербурга допросит главу «Транснефти» по делу совладельца компании «Усть-Луга»

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Смольнинский районный суд принял решение допросить президента компании «Транснефть» Николая Токарева по уголовному делу в отношении совладельца организации «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Его обвиняют в хищении денег на развитие порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области.

«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Израйлита удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева», — заявили в ОПС.

Отметим, что Израйлит был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2016 года. По данным следствия, около 317 миллионов рублей выделенных на развития порта Усть-Луга от заказчика работ было переведено на подконтрольные бизнесмену организации ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд». После все средства были похищены.