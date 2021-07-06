В честь аномальной жары в Петербурге на Обводном канале появился арт-объект

В Санкт-Петербурге продолжается аномальная жара. Температура до сих пор бьет рекорды и доходит до отметки в +32 градуса. В связи с жаркой погодой на Обводном канале появился новый стрит-арт-объект от художника Виктора Забуги. Дорожный объект превратил в яичницу.

«В Питере такая жара, что одна из полусфер на Обводном канале превратилась в глазунью», — написал один из пользователей в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что в ближайшие три дня, с 7 по 9 июля, ожидается такая же аномальная жара. Столбик термометра поднимется до +32 градусов.