В Колпино сносят старые дома для постройки современного жилья

В Колпино возобновилась программа реновации жилья. Так, 6 июля депутаты Смольного прибыли на место сноса ветхих двухэтажных домов, которые построили еще в 1940-1960 годах. На их месте появится новое современное жилье обустроенное дворами и парковками.

Всего в квартале «Колпино 10» по программе реновации расселены 89 помещений таких, как отдельные квартиры, а также комнаты в коммуналках.

Отметим, что застройщик ООО «СПб Реновация» заключило договор с предыдущим собственником об освобождении квартиры. Расходы на расселение составили 455 миллионов рублей.

Николай Линченко, вице-губернатор Северной столицы, сообщил, что программа реновации будет реализована в шести кварталах пяти районов города: Колпинском, Красногвардейском, Фрунзенском, Красносельском и Невском.