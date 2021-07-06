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На «Почту России» подали иск в суд из-за разрушенного здания на набережной Обводного канала

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© Фото: kgiop.gov.spb.ru

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КГИОП требует от ответчика в течение года законсервировать объект.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск в суд на «Почту России» за разрушенный южный пакгауз Варшавского вокзала, который находится на набережной Обводного канала.

В пресс-службе ведомства сообщают, что ведомство требует от почты, чтобы те законсервировали объект в течение года, а также за 2 года разработать и согласовать проект реставрации. В том случае, если «Почта России» не выполнит решение суда, то ей необходимо будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Если процесс затянется, то необходимо будет уже выплачивать 200 тысяч каждый месяц.

Отметим, что КГИОП утвердил охранное обязательство, согласно которому «Почта России» должна была разработать до конца 2019 года проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Однако документация так и не была подготовлена.

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