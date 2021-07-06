С января по апрель в Петербурге скончалось чуть больше 27 тыс. человек

В Санкт-Петербурге в период с января по апрель умерло 27027 петербуржцев. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, это на 30% больше, чем тогда — 20 тысяч 752 человека.

Согласно данным Петростата, на 1 тысячу человек в городе простились с жизнью 15,3 петербуржца. За этот же период в прошлом году насчитывалось 11,6 человек на одну тысячу. Соответственно в этом году показатели выросли на 31,9%.

«Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе–апреле 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7326 человек», — говорится в сообщении.

Также в Петростате отметили, что естественную убыль населения смог компенсировать миграционный прирост — на 99%.