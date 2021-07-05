Суд запретил сайт с распространением аниме «Акира»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, в понедельник, 5 июля, удовлетворил требование прокуратуры о запрете сайта, на котором распространяется информация по поводу аниме «Акира».

В прокуратуре посчитали, что подобная информация может негативно сказаться на ребенке, а именно нанести вред здоровью, а также психическому здоровью детей.

Отметим, что «Акира» был выпущен в 1988 году. Он является полнометражным аниме-фильмом, режиссером которого является Кацухиро Отомо. Данная картина набрала уже более 80 миллионов долларов.

Также отметим, что по такому же принципу запретили еще несколько ссылок по таким аниме-фильмам, как «Эльфийская песня», «Токийский гуль», а также «Тетрадь смерти».