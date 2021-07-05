Суд назвал виновных в гибели рабочего при обрушении СКК в Московском районе

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Московский районный суд в понедельник, 5 июля, признал виновными исполнительного директора ООО «Техснаб» Сергея Акименко и работников этой фирмы Николая Иванова и Дмитрия Смирнова в гибели рабочего, который погиб при обрушении Спортивно-концертного комплекса (СКК). Всех причастных приговорили к условному сроку.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года каждому», — сообщили в ОПС.

Также стоит отметить, что в суд взыскал пользу родственников погибшего по 900 тысяч рублей с каждого.