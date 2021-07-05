Росгвардейцы нашли пропавшего иностранного мальчика во время матча Евро-2020

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что иностранный мальчик, которого потеряла мама во время матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге около «Газпром Арены», нашелся.

В связи с образовавшейся толпой около стадиона перед матчем турнира между сборными Швейцарии и Испании, мальчик потерялся и отстал от родителей. Мама и папа ребенка пытались сами его найти, но поиски оказались безуспешными. Тогда они обратились к сотрудникам Росгвардии, чтобы те помогли в поисках сына.

Несмотря на то, что родители не знали русский язык, так как они приехали из-за границы, это не помешало правоохранительным органам найти мальчика. Сотрудники ОМОН быстро нашли пропавшего юного болельщика. Этому помогла описание и приметы ребенка. Вследствие чего, сына отдали родителям в целости и сохранности.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники правоохранительных органов имеют право без разрешения суда искать пропавших людей через геолокацию. Это позволит намного быстрее найти пропавшего или заблудившегося человека.