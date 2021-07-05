Эрмитаж остался недоволен фан-зоной для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади

Из-за возведения на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге фан-зоны для просмотра футбольных матчей Евро-2020, Эрмитаж высказал свое недовольство. В музее сообщили, что установка данного комплекса на главной площади города «не соответствует традициям Петербурга и его эстетическому духу».

Также в Эрмитаже отметили, что вместе с властями Северной столицы они приложили «немалые усилия, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия».

«Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха», — сообщили в ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Также они добавили, что все эти действия в пользу Евро-2020 в очередной раз доказывают, что «международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход».

Отметим, что матчи Чемпионата Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля. Кроме того, иностранным болельщикам напомнили, что им необходимо будет уехать из города до 12 июля.