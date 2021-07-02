Подполковника МВД задержали за получение взятки в размере 1,2 млн рублей

Стало известно, что подполковника МВД Санкт-Петербурга задержали во время получения взятки в размере 1,2 млн рублей. Офицер полиции пытался получить «вознаграждение» за избавление городского концертного зала от проверок во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что сделка состоялась 1 июля в центре Северной столицы. Подполковник занимает должность заместителя начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД по Калининскому району Петербурга. Сотрудник МВД пытался получить взятку и взамен на это избавить концертный зал от проверок по соблюдению санитарных правил.

Помимо офицера задержали и посредника. На них возбудили уголовные дела по статье 290 «Получение взятки в особо крупном размере», а также статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».