В Мариинской больнице сменится охранное предприятие из-за продавца массажеров

В пресс-службе Мариинской больницы в Санкт-Петербурге сообщили, то в связи со скандалом в учреждении, который возник на фоне пробравшегося в больницу продавца, торговавшего китайскими массажерами. Об этом сообщила в видеоролике и на своей странице в Twitter блогер Мария Мотузная.

Руководство медицинского учреждения подтвердило информацию о том, что больница будет расторгать договор с охранным предприятием. Также отметим, что в больнице уже давно наблюдаются проблемы с безопасностью.

Напомним, что блогер Мария Мотузная пожаловалась на то, что в палаты к коронавирусным больным пускают неизвестных людей, а ее мужу не разрешили прийти. Коммивояжер также ходил с опущенной на подбородке маской.