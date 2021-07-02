В некоторые здания Фрунзенского района вернули электричество

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе в дома, в которых поздно вечером, в четверг, 1 июля, отключили свет, вернули электричество. Об этой проблеме сообщили жильцы 15-ти домов в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Однако перебои со светом оказались не долгими. Электричество вернули во все дома уже в 00:30. По данным «Россети Ленэнерго», причиной такого массового отключения электроэнергии стало технологическое нарушение на оборудовании напряжением 10 кВ.

Однако в организации отмечали, что в связи с возникшими проблемами, восстановить электричество получится только к утру 2 июля. К счастью, план удалось перевыполнить и проблема решилась с опережением сроков.