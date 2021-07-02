К матчу Евро-2020 в Петербурге пройдет «зачистка» неправильно припаркованных автомобилей

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в преддверии четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании, в городе будут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщили «МК в Питере».

«Зачистка» нарушителей стоянки и остановки будет проходить сегодня, 2 июля, на Южном и Северном шоссе, Вязовой улице, Петровском проспекте, Стремянной улице и Лиговском проспекте, а также на Конюшенной площади. Кроме того, водителям необходимо внимательно парковать свои автомобили на Вознесенском проспекте от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта и улице Большая Зеленина, иначе их тоже увезут на штраф-стоянку.

Также стоит отметить, что эвакуаторщики будут работать на Введенской, Пионерской и Рыбацкой улицах, набережной реки Мойки, на переулках Нестерова и Талалихина, а также на Гренадерской и Яхтенной улицах. Еще автомобилистам не стоит нарушать правила парковки на Большой Пушкарской улице, Малом проспекте Петроградской стороны, Чкаловском переулке и на Большом Сампсониевском переулке.

Напомним, что за нарушение правил стоянки или остановки полагается административный штраф в размере 3000 рублей.

Если автомобиль все-таки эвакуировали, то узнать его местонахождение можно через СПб ГУП «Центр экономической безопасности».