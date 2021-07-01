В здании "Ленэнерго" на Марсовом поле сделают гостиничный комплекс

В пресс-службе Главгосэкспертизы России сообщили, что в здании «Ленэнерго», которое своим главным фасадом с классической колоннадой выходит на Марсово поле, будет построен гостиничный комплекс со спа-центром.

Планируется, что средний двор будет перекрыт стеклянными конструкциями, а в получившемся большом просторном зале будут размещены зоны отдыха, а также ресторан. В южном дворе планируется обустроить конференц-зал, который будет рассчитан на 200 мест. Второй зал будет обустроен в лицевом флигеле по Аптекарскому переулку.

Также отмечается, что во флигелях планируют открыть спа-центр и рестораны.

Закончить все работы по благоустройству должны примерно к 2026 году.