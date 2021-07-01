Петербурженка потребовала у Комздрава обеспечить ее дорогим лекарством через суд

Жительница Санкт-Петербурга подала иск в Куйбышевский районный суд, чтобы Комитет по здравоохранению Петербурга обеспечил ее дорогим лекарством «Спинраза». Примерная стоимость препарата доходит до 125 тысяч рублей.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что девушка старше 18 лет, что является первым таким делом, которое регистрировал петербургский суд. Согласно заявлению, петербурженка требует, чтобы Комздрав обеспечил ее лекарством в необходимом объеме и дозе. Препарат нужен девушке по жизненным показаниям.

Отметим, что «Спинраза» — это препарат, который предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. На территории России это лекарство зарегистрировали еще в 2019 году.